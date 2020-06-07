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Хобро - Люнгбю

07.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 26 тур Хобро - Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
11 тур
27 сентября, пятница 20:00 Люнгбю 2:1 Хобро
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
3 марта, суббота 18:00 Люнгбю 0:3 Хобро
6 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Хобро 3:0 Люнгбю
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