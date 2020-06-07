Хорсенс - Брондбю

|4 тур
|4 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Хорсенс
|26 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Хорсенс
|1:3
|Брондбю
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:2
|Хорсенс
|9 тур
|18 мая, пятница
|21:00
|Хорсенс
|2:2
|Брондбю
|2 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|5:1
|Хорсенс
|25 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|1:1
|Брондбю
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|25 тур
|12 марта, воскресенье
|18:00
|Хорсенс
|0:2
|Брондбю
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|22:15
|Брондбю
|2:0
|Хорсенс
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:2
|Хорсенс
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|20:00
|Хорсенс
|2:0
|Брондбю
|17 тур
|28 ноября, понедельник
|22:00
|Брондбю
|0:1
|Хорсенс
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:4
|Хорсенс