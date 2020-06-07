Введите ваш ник на сайте

Хорсенс - Брондбю

07.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 26 тур Хорсенс - Брондбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
4 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Хорсенс
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Хорсенс 1:3 Брондбю
11 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:2 Хорсенс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
9 тур
18 мая, пятница 21:00 Хорсенс 2:2 Брондбю
2 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 5:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:1 Брондбю
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Хорсенс 0:1 Брондбю
18 тур
25 ноября, воскресенье 22:15 Брондбю 2:0 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:0 Брондбю
17 тур
28 ноября, понедельник 22:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:4 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Хорсенс
16 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:1 Брондбю
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
...
  • Читайте нас: 