Оденсе - Эсбьерг

|4 тур
|4 августа, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|0:1
|Оденсе
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|22:00
|Оденсе
|2:1
|Эсбьерг
|9 тур
|14 сентября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|2:0
|Оденсе
|19 тур
|1 декабря, четверг
|22:00
|Оденсе
|0:1
|Эсбьерг
|6 тур
|22 августа, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|3:2
|Оденсе
|27 тур
|2 мая, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|0:2
|Оденсе
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|21:00
|Оденсе
|2:1
|Эсбьерг
|8 тур
|14 сентября, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|4:2
|Оденсе
|26 тур
|24 апреля, пятница
|19:30
|Эсбьерг
|0:2
|Оденсе
|22 тур
|20 марта, пятница
|20:30
|Оденсе
|0:2
|Эсбьерг
|11 тур
|20 октября, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|2:0
|Оденсе
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Эсбьерг
|20 тур
|2 марта, воскресенье
|16:00
|Эсбьерг
|1:0
|Оденсе
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|15:00
|Эсбьерг
|1:3
|Оденсе
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Эсбьерг
|6:2
|Оденсе
|19 тур
|1 декабря, суббота
|20:00
|Оденсе
|3:0
|Эсбьерг
|9 тур
|14 сентября, пятница
|20:30
|Эсбьерг
|3:0
|Оденсе
|28 тур
|2 мая, понедельник
|21:00
|Оденсе
|1:0
|Эсбьерг
|16 тур
|13 ноября, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|1:2
|Оденсе
|1 тур
|17 июля, суббота
|19:00
|Оденсе
|3:0
|Эсбьерг