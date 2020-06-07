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Оденсе - Эсбьерг

07.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 26 тур Оденсе - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2019/2020)
4 тур
4 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 0:1 Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
34 тур
10 мая, пятница 20:00 Оденсе 4:1 Эсбьерг
31 тур
23 апреля, вторник 20:00 Эсбьерг 0:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
16 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Оденсе 2:1 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:00 Эсбьерг 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
6 тур
8 мая, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:1 Оденсе
2 тур
7 апреля, пятница 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
1 декабря, четверг 22:00 Оденсе 0:1 Эсбьерг
6 тур
22 августа, понедельник 20:00 Эсбьерг 3:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
2 мая, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Оденсе
17 тур
30 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Эсбьерг
8 тур
14 сентября, понедельник 20:00 Эсбьерг 4:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
24 апреля, пятница 19:30 Эсбьерг 0:2 Оденсе
22 тур
20 марта, пятница 20:30 Оденсе 0:2 Эсбьерг
11 тур
20 октября, понедельник 21:00 Эсбьерг 2:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Эсбьерг
20 тур
2 марта, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:0 Оденсе
11 тур
6 октября, воскресенье 15:00 Эсбьерг 1:3 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Эсбьерг 6:2 Оденсе
19 тур
1 декабря, суббота 20:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
9 тур
14 сентября, пятница 20:30 Эсбьерг 3:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
2 мая, понедельник 21:00 Оденсе 1:0 Эсбьерг
16 тур
13 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
1 тур
17 июля, суббота 19:00 Оденсе 3:0 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 20:00 Оденсе 0:0 Эсбьерг
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Эсбьерг 1:2 Оденсе
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