Сендерийск - Силькеборг

|6 тур
|18 августа, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|3:3
|Сендерийск
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|3:3
|Сендерийск
|22 тур
|26 февраля, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:1
|Силькеборг
|13 тур
|21 октября, суббота
|16:30
|Силькеборг
|1:0
|Сендерийск
|20 тур
|5 декабря, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|2:2
|Силькеборг
|27 тур
|2 мая, суббота
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Сендерийск
|21 тур
|14 марта, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:4
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:2
|Сендерийск
|24 тур
|28 марта, четверг
|20:00
|Силькеборг
|0:5
|Сендерийск
|17 тур
|17 ноября, суббота
|20:00
|Сендерийск
|2:3
|Силькеборг
|9 тур
|15 сентября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:2
|Силькеборг
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|2:4
|Силькеборг
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|26 тур
|20 апреля, среда
|20:00
|Силькеборг
|1:0
|Сендерийск
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|17:55
|Сендерийск
|1:2
|Силькеборг
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:1
|Сендерийск
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|4:0
|Силькеборг
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Сендерийск
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск