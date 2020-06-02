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Брондбю - Сендерийск

02.06.2020, Вторник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 25 тур Брондбю - Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
25 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Брондбю
9 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Брондбю
11 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 4:0 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
9 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:0 Брондбю
5 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Брондбю
5 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 4:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Брондбю 1:2 Сендерийск
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:1 Брондбю
6 тур
23 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:1 Брондбю
15 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
5 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 2:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
18 апреля, пятница 19:00 Брондбю 3:1 Сендерийск
18 тур
8 декабря, воскресенье 22:00 Сендерийск 1:1 Брондбю
2 тур
28 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:3 Сендерийск
20 тур
7 декабря, пятница 21:00 Сендерийск 2:2 Брондбю
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Брондбю
19 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Сендерийск
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Брондбю 2:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Брондбю
21 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 2:0 Сендерийск
8 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Брондбю
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:1 Сендерийск
9 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:4 Брондбю
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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