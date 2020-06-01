Введите ваш ник на сайте

Люнгбю - Копенгаген

01.06.2020, Понедельник, 19:00 мск Дания. Суперлига, 25 тур Люнгбю - Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
5 тур
9 августа, пятница 19:00 Копенгаген 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
17 тур
26 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:1 Люнгбю
11 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Люнгбю 3:1 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
9 тур
21 мая, воскресенье 14:00 Люнгбю 3:1 Копенгаген
5 тур
30 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
26 ноября, суббота 20:00 Люнгбю 0:1 Копенгаген
1 тур
16 июля, суббота 19:30 Копенгаген 3:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Люнгбю 1:3 Копенгаген
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:0 Люнгбю
8 тур
10 сентября, суббота 17:00 Люнгбю 0:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 18:00 Люнгбю 1:2 Копенгаген
14 тур
30 октября, суббота 17:00 Копенгаген 3:2 Люнгбю
6 тур
21 августа, суббота 17:00 Копенгаген 3:0 Люнгбю
...
  • Читайте нас: 