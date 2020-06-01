Люнгбю - Копенгаген

|5 тур
|9 августа, пятница
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Люнгбю
|5 тур
|9 августа, пятница
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Люнгбю
|17 тур
|26 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|5:1
|Люнгбю
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|3:1
|Копенгаген
|9 тур
|21 мая, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|3:1
|Копенгаген
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю
|18 тур
|26 ноября, суббота
|20:00
|Люнгбю
|0:1
|Копенгаген
|1 тур
|16 июля, суббота
|19:30
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Люнгбю
|1:3
|Копенгаген
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю
|8 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Люнгбю
|0:1
|Копенгаген
|26 тур
|21 апреля, четверг
|18:00
|Люнгбю
|1:2
|Копенгаген
|14 тур
|30 октября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:2
|Люнгбю
|6 тур
|21 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|3:0
|Люнгбю