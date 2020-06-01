Мидтьюлланд - Хорсенс

|5 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:3
|Мидтьюлланд
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Хорсенс
|10 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|1 тур
|3 апреля, вторник
|19:00
|Хорсенс
|0:1
|Мидтьюлланд
|20 тур
|9 февраля, пятница
|21:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|13 тур
|20 октября, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Хорсенс
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|1:5
|Мидтьюлланд
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|27 тур
|13 апреля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Хорсенс
|20 тур
|9 декабря, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|27 июля, пятница
|20:30
|Хорсенс
|2:2
|Мидтьюлланд
|31 тур
|12 мая, суббота
|16:00
|Хорсенс
|2:1
|Мидтьюлланд
|20 тур
|12 марта, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Хорсенс
|11 тур
|3 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|26 тур
|21 апреля, четверг
|18:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Хорсенс
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|16:00
|Хорсенс
|0:2
|Мидтьюлланд