Эсбьерг - Ольборг

|5 тур
|11 августа, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|4:0
|Эсбьерг
|18 тур
|30 ноября, пятница
|21:00
|Эсбьерг
|1:4
|Ольборг
|7 тур
|27 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|0:1
|Эсбьерг
|16 тур
|4 ноября, пятница
|20:00
|Эсбьерг
|3:0
|Ольборг
|5 тур
|15 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Эсбьерг
|31 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Эсбьерг
|12 тур
|19 октября, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|1:2
|Ольборг
|1 тур
|20 июля, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Эсбьерг
|31 тур
|26 мая, вторник
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Эсбьерг
|19 тур
|2 марта, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|1:3
|Ольборг
|5 тур
|16 августа, суббота
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Эсбьерг
|30 тур
|3 мая, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Эсбьерг
|17 тур
|2 декабря, понедельник
|22:00
|Эсбьерг
|2:2
|Ольборг
|2 тур
|29 июля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|1:2
|Ольборг
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|15:00
|Эсбьерг
|1:0
|Ольборг
|22 тур
|9 марта, суббота
|20:00
|Ольборг
|0:0
|Эсбьерг
|10 тур
|24 сентября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|0:2
|Эсбьерг
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|0:0
|Ольборг
|15 тур
|6 ноября, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Эсбьерг
|6 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Эсбьерг