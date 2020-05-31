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Эсбьерг - Ольборг

31.05.2020, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 25 тур Эсбьерг - Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
5 тур
11 августа, воскресенье 15:00 Ольборг 4:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2018/2019)
18 тур
30 ноября, пятница 21:00 Эсбьерг 1:4 Ольборг
7 тур
27 августа, понедельник 20:00 Ольборг 0:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 20:00 Эсбьерг 3:0 Ольборг
5 тур
15 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Эсбьерг
12 тур
19 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
1 тур
20 июля, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2014/2015)
31 тур
26 мая, вторник 20:00 Ольборг 1:0 Эсбьерг
19 тур
2 марта, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:3 Ольборг
5 тур
16 августа, суббота 20:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
3 мая, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
17 тур
2 декабря, понедельник 22:00 Эсбьерг 2:2 Ольборг
2 тур
29 июля, понедельник 21:00 Эсбьерг 1:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
25 тур
1 апреля, понедельник 15:00 Эсбьерг 1:0 Ольборг
22 тур
9 марта, суббота 20:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
10 тур
24 сентября, понедельник 21:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Эсбьерг 0:0 Ольборг
15 тур
6 ноября, суббота 19:00 Ольборг 1:1 Эсбьерг
6 тур
21 августа, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Эсбьерг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
19 апреля, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Эсбьерг
17 тур
28 ноября, суббота 19:00 Эсбьерг 1:1 Ольборг
6 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Эсбьерг 2:0 Ольборг
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