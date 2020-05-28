Орхус - Рандерс

|12 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Орхус
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:30
|Орхус
|0:2
|Рандерс
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|0:0
|Орхус
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Рандерс
|1:0
|Орхус
|8 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Орхус
|1:4
|Рандерс
|25 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Орхус
|0:2
|Рандерс
|15 тур
|6 ноября, пятница
|22:30
|Рандерс
|4:1
|Орхус
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|14:30
|Орхус
|3:2
|Рандерс
|25 тур
|4 апреля, пятница
|20:30
|Орхус
|0:1
|Рандерс
|22 тур
|17 марта, понедельник
|22:00
|Рандерс
|1:3
|Орхус
|11 тур
|5 октября, суббота
|19:00
|Рандерс
|2:2
|Орхус
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|1:0
|Орхус
|13 тур
|22 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|3 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:1
|Орхус