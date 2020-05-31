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Теплице - Опава

31.05.2020, Воскресенье, 15:00 мск Чехия. Синот Лига, 26 тур Теплице - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 17:30 Опава 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Теплице 3:2 Опава
9 тур
22 сентября, суббота 18:00 Опава 2:0 Теплице
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