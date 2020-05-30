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Фастав - Баник

30.05.2020, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 26 тур Фастав - Баник
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 17:30 Баник 4:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
1 марта, пятница 20:00 Баник 1:2 Фастав
9 тур
21 сентября, пятница 19:00 Фастав 1:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 18:00 Фастав 0:2 Баник
9 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Баник 2:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
20 февраля, суббота 16:00 Баник 3:0 Фастав
4 тур
15 августа, суббота 18:00 Фастав 2:0 Баник
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