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Богемианс 1905 - Теплице

27.05.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 25 тур Богемианс 1905 - Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
11 тур
27 сентября, пятница 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
12 апреля, пятница 19:00 Теплице 1:2 Богемианс 1905
14 тур
2 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
7 тур
15 сентября, пятница 19:00 Теплице 0:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:30 Теплице 1:0 Богемианс 1905
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
5 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Теплице 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Теплице
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Теплице 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
11 апреля, пятница 22:15 Богемианс 1905 3:1 Теплице
10 тур
28 сентября, суббота 19:00 Теплице 5:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Богемианс 1905 0:0 Теплице
15 тур
27 ноября, воскресенье 17:30 Теплице 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Богемианс 1905 1:1 Теплице
15 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Теплице 0:2 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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