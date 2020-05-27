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Опава - Карвина

27.05.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 25 тур Опава - Карвина
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 16:30 Карвина 1:1 Опава
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
1 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Опава 1:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 17:00 Карвина 1:1 Опава
6 тур
25 августа, суббота 18:00 Опава 1:3 Карвина
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