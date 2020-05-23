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Теплице - Слован

23.05.2020, Суббота, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 23 тур Теплице - Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
30 ноября, пятница 20:00 Теплице 1:0 Слован
3 тур
4 августа, суббота 18:00 Слован 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 19:00 Слован 1:2 Теплице
9 тур
29 сентября, пятница 21:15 Теплице 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
8 апреля, суббота 19:15 Теплице 3:1 Слован
9 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:3 Слован
5 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 22:15 Слован 0:2 Теплице
5 тур
22 августа, пятница 22:15 Теплице 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Слован 2:1 Теплице
14 тур
11 ноября, понедельник 21:00 Теплице 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
21 мая, вторник 22:15 Слован 3:1 Теплице
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Теплице 3:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
2 марта, пятница 23:15 Теплице 1:0 Слован
5 тур
27 августа, суббота 21:20 Слован 0:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Слован 6:2 Теплице
11 тур
2 октября, суббота 18:15 Теплице 1:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Слован 1:0 Теплице
10 тур
3 октября, суббота 20:15 Теплице 2:0 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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