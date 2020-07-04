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Мариуполь - Карпаты

04.07.2020, Суббота, 17:00 мск Украина. Премьер-лига, 7 тур Мариуполь - Карпаты
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Украина. Премьер-лига (2019/2020), группа B
2 тур
1 июля, среда 19:00 Карпаты Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
2 тур
22 марта, воскресенье 00:00 Карпаты Мариуполь
14 тур
9 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:2 Карпаты
3 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Карпаты 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Карпаты 1:1 Мариуполь
11 тур
6 октября, суббота 14:00 Мариуполь 1:1 Карпаты
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
18 ноября, суббота 18:00 Карпаты 0:1 Мариуполь
5 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 3:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
2 мая, суббота 14:00 Мариуполь 1:0 Карпаты
9 тур
19 октября, воскресенье 18:00 Карпаты 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
16 апреля, среда 19:00 Карпаты 0:1 Мариуполь
4 тур
2 августа, пятница 21:00 Мариуполь 1:1 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
25 ноября, воскресенье 15:30 Мариуполь 2:0 Карпаты
2 тур
21 июля, суббота 20:30 Карпаты 1:5 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
16 тур
5 ноября, суббота 18:00 Карпаты 3:0 Мариуполь
1 тур
9 июля, суббота 18:00 Мариуполь 1:0 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Карпаты 3:1 Мариуполь
9 тур
12 сентября, воскресенье 20:00 Мариуполь 2:3 Карпаты
Чемпионат Украины (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Мариуполь 2:2 Карпаты
15 тур
28 ноября, суббота 14:00 Карпаты 2:2 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
7 марта, суббота 19:00 Мариуполь 1:5 Карпаты
4 тур
9 августа, суббота 18:00 Карпаты 1:0 Мариуполь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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