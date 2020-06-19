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Мариуполь - Львов

19.06.2020, Пятница, 17:00 мск Украина. Премьер-лига, 6 тур Мариуполь - Львов
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
17 тур
8 декабря, воскресенье 15:00 Мариуполь 0:0 Львов
6 тур
31 августа, суббота 19:30 Львов 0:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 14:00 Мариуполь 2:0 Львов
23 тур
3 апреля, среда 19:30 Львов 2:3 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
17 тур
2 декабря, воскресенье 15:00 Львов 2:2 Мариуполь
6 тур
26 августа, воскресенье 19:30 Мариуполь 2:2 Львов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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