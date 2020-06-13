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Мариуполь - Ворскла

13.06.2020, Суббота, 14:00 мск Украина. Премьер-лига, 4 тур Мариуполь - Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
4 марта, среда 15:00 Мариуполь 3:0 Ворскла
10 тур
5 октября, суббота 14:00 Ворскла 1:1 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 1:0 Ворскла
5 тур
19 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:1 Мариуполь
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
31 тур
13 мая, воскресенье 19:30 Мариуполь 1:1 Ворскла
26 тур
7 апреля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
17 тур
25 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
6 тур
20 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
16 мая, суббота 14:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 18:00 Ворскла 3:2 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 20:15 Мариуполь 1:0 Ворскла
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 20:30 Ворскла 3:1 Мариуполь
8 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
13 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:6 Ворскла
2 тур
17 июля, суббота 19:00 Ворскла 1:3 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ворскла 3:0 Мариуполь
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
22 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:3 Мариуполь
7 тур
30 августа, суббота 18:00 Мариуполь 1:3 Ворскла
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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