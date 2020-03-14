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Львов - Карпаты

14.03.2020, Суббота, 15:00 мск Украина. Премьер-лига, 1 тур Львов - Карпаты
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Львов 0:0 Карпаты
11 тур
19 октября, суббота 14:00 Карпаты 0:0 Львов
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Карпаты 0:1 Львов
9 тур
22 сентября, суббота 17:00 Львов 1:1 Карпаты
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр-1 30 13 4 13 42:42 0 43
2. Мариуполь 30 10 9 11 34:46 -12 39
3. Олимпик Дн 30 8 6 16 32:47 -15 30
4. Ворскла 30 7 7 16 23:48 -25 28
5. Львов 32 5 9 18 25:57 -32 24
6. Карпаты 24 2 9 13 19:42 -23 15
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