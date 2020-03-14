Александрия - Колос

|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|15:00
|Александрия
|1:2
|Колос
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:30
|Колос
|1:1
|Александрия
|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|15:00
|Александрия
|1:2
|Колос
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:30
|Колос
|1:1
|Александрия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|32
|26
|4
|2
|80:26
|+54
|82
|2.
|Динамо К
|32
|18
|5
|9
|65:35
|+30
|59
|3.
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50:29
|+21
|58
|4.
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59:33
|+26
|56
|5.
|Александрия
|32
|14
|7
|11
|49:47
|+2
|49
|6.
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33:59
|-26
|32