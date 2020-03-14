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Александрия - Колос

14.03.2020, Суббота, 18:00 мск Украина. Премьер-лига, 1 тур Александрия - Колос
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
23 февраля, воскресенье 15:00 Александрия 1:2 Колос
8 тур
22 сентября, воскресенье 19:30 Колос 1:1 Александрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 32 26 4 2 80:26 +54 82
2. Динамо К 32 18 5 9 65:35 +30 59
3. Заря 32 17 7 8 50:29 +21 58
4. Десна 32 17 5 10 59:33 +26 56
5. Александрия 32 14 7 11 49:47 +2 49
6. Колос 32 10 2 20 33:59 -26 32
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