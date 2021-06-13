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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)
Материалы

Англия - Хорватия

13.06.2021, Воскресенье, 16:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1 тур Англия - Хорватия
Лига наций (2018/2019), группа A4
6 тур
18 ноября, воскресенье 17:00 Англия 2:1 Хорватия
3 тур
12 октября, пятница 21:45 Хорватия 0:0 Англия
Чемпионат мира 2018
Групповой этап, 1/2 финала
11 июля, среда 21:00 Хорватия 2:1 Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 6
10 тур
9 сентября, среда 23:00 Англия 5:1 Хорватия
3 тур
10 сентября, среда 23:00 Хорватия 1:4 Англия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа E
18 тур
21 ноября, среда 23:00 Англия 2:3 Хорватия
5 тур
11 октября, среда 21:00 Хорватия 2:0 Англия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 2:0 +2 7
2. Хорватия 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Чехия 3 1 1 1 3:2 +1 4
4. Шотландия 3 0 1 2 1:5 -4 1
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    Рейтинг: +2711

    Masteralex 13 июня 2021, 17:46

    Вида чмо тупое, в затылок специально влетел, удалить с поля мудака

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    Рейтинг: +1727

    Benifacto > Masteralex 13 июня 2021, 19:11

    да еще после ЧМ было все с ним ясно....

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    Рейтинг: +177

    iurylario 13 июня 2021, 17:13

    а я о чем 1 есть

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    Рейтинг: +177

    iurylario 13 июня 2021, 16:35

    забьют 2 во втором тайме

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 13 июня 2021, 11:14

    Англичане давайте победу, я на вас 100 рублей поставил

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 > Вот оно чё Михалыч 13 июня 2021, 19:32

    остатки былой роскоши

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