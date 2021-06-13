Англия - Хорватия

Вида чмо тупое, в затылок специально влетел, удалить с поля мудака
|6 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Англия
|2:1
|Хорватия
|3 тур
|12 октября, пятница
|21:45
|Хорватия
|0:0
|Англия
|6 тур
|18 ноября, воскресенье
|17:00
|Англия
|2:1
|Хорватия
|3 тур
|12 октября, пятница
|21:45
|Хорватия
|0:0
|Англия
|10 тур
|9 сентября, среда
|23:00
|Англия
|5:1
|Хорватия
|3 тур
|10 сентября, среда
|23:00
|Хорватия
|1:4
|Англия
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|2.
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4:3
|+1
|4
|3.
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3:2
|+1
|4
|4.
|Шотландия
|3
|0
|1
|2
|1:5
|-4
|1
Вида чмо тупое, в затылок специально влетел, удалить с поля мудака
да еще после ЧМ было все с ним ясно....
Англичане давайте победу, я на вас 100 рублей поставил
остатки былой роскоши