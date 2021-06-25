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Судьи
Главный судья:
Овидиу Хацеган (Арад)
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Италия - Уэльс

20.06.2021, Воскресенье, 19:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 3 тур Италия - Уэльс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 3 0 0 7:0 +7 9
2. Уэльс 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. Швейцария 3 1 1 1 4:5 -1 4
4. Турция 3 0 0 3 1:8 -7 0
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