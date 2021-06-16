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Судьи
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Материалы

Турция - Уэльс

16.06.2021, Среда, 19:00 мск Баку, стадион Олимпийский Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 2 тур Турция - Уэльс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 3 0 0 7:0 +7 9
2. Уэльс 3 1 1 1 3:2 +1 4
3. Швейцария 3 1 1 1 4:5 -1 4
4. Турция 3 0 0 3 1:8 -7 0
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