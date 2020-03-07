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Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз

07.03.2020, Суббота, 22:00 мск США. МЛС Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

2 июня, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2018

18 марта, воскресенье 04:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2017

25 марта, суббота 23:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2016

23 июня, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

25 июня, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2014

31 июля, четверг 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2013

28 июля, воскресенье 03:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:3 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
18 марта, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

22 сентября, четверг 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Реал Солт-Лейк

7 августа, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

10 октября, воскресенье 00:30 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Реал Солт-Лейк

5 сентября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Филадельфия 20 12 4 4 41:19 +22 40
2. Нью-Йорк Сити 19 11 3 5 35:20 +15 36
3. Портленд 21 10 6 5 44:31 +13 36
4. Сиэтл 19 10 5 4 40:21 +19 35
5. Орландо Сити 20 9 8 3 33:20 +13 35
6. Торонто 19 10 4 5 23:21 +2 34
7. Cпортинг КС 18 10 3 5 32:20 +12 33
8. Коламбус 19 9 5 5 27:20 +7 32
9. Даллас 19 9 5 5 28:23 +5 32
10. Лос-Анджелес 20 9 4 7 44:34 +10 31
11. Миннесота Юнайтед 18 8 6 4 33:23 +10 30
12. Колорадо 15 8 4 3 29:19 +10 28
13. Нэшвилл 20 7 7 6 23:20 +3 28
14. Ванкувер Уайткепс 19 9 0 10 22:32 -10 27
15. Нью-Инглэнд 20 7 6 7 24:24 0 27
16. Нью-Йорк Ред Буллз 20 7 5 8 27:29 -2 26
17. Сан-Хосе 21 7 5 9 31:48 -17 26
18. Монреаль Импакт 20 7 2 11 26:36 -10 23
19. Чикаго Файр 21 4 8 9 31:35 -4 20
20. Атланта Юнайтед 19 5 4 10 20:26 -6 19
21. Лос-Анджелес Гэлакси 20 5 4 11 24:44 -20 19
22. Динамо Хью 21 4 7 10 27:37 -10 19
23. Интер 19 5 3 11 18:28 -10 18
24. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 22:38 -16 18
25. Реал Солт-Лейк 19 3 6 10 19:34 -15 15
26. Цинциннати 20 3 3 14 11:32 -21 12
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