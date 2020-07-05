Вольфсберг - Рапид

|4 тур
|14 июня, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Вольфсберг
|4 тур
|14 июня, воскресенье
|18:00
|Рапид
|2:1
|Вольфсберг
|22 тур
|7 марта, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|2:2
|Рапид
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:1
|Вольфсберг
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|3:1
|Рапид
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|0:0
|Вольфсберг
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Вольфсберг
|0:0
|Рапид
|27 тур
|17 марта, суббота
|18:00
|Рапид
|5:1
|Вольфсберг
|18 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|0:0
|Рапид
|9 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Рапид
|4:2
|Вольфсберг
|32 тур
|6 мая, суббота
|19:30
|Рапид
|4:0
|Вольфсберг
|23 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:00
|Рапид
|0:1
|Вольфсберг
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|1:1
|Рапид
|30 тур
|9 апреля, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|2:2
|Рапид
|21 тур
|6 февраля, суббота
|20:30
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|20:00
|Рапид
|2:1
|Вольфсберг
|36 тур
|31 мая, воскресенье
|17:30
|Вольфсберг
|0:5
|Рапид
|27 тур
|4 апреля, суббота
|19:30
|Рапид
|4:1
|Вольфсберг
|18 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:30
|Вольфсберг
|1:1
|Рапид
|9 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|28 тур
|22 марта, суббота
|22:00
|Рапид
|3:0
|Вольфсберг
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:30
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Рапид
|2:4
|Вольфсберг
|1 тур
|20 июля, суббота
|21:00
|Вольфсберг
|2:2
|Рапид
|33 тур
|11 мая, суббота
|20:30
|Рапид
|0:0
|Вольфсберг
|24 тур
|3 марта, воскресенье
|19:00
|Вольфсберг
|2:1
|Рапид
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|21:30
|Рапид
|0:2
|Вольфсберг
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Вольфсберг
|1:0
|Рапид
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15