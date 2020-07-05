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Вольфсберг - Рапид

05.07.2020, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 10 тур Вольфсберг - Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
4 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
22 тур
7 марта, суббота 19:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
11 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
14 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Вольфсберг 3:1 Рапид
3 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Вольфсберг 0:0 Рапид
27 тур
17 марта, суббота 18:00 Рапид 5:1 Вольфсберг
18 тур
2 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 0:0 Рапид
9 тур
23 сентября, суббота 17:00 Рапид 4:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 19:30 Рапид 4:0 Вольфсберг
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Рапид 0:1 Вольфсберг
5 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 2:2 Рапид
21 тур
6 февраля, суббота 20:30 Рапид 3:0 Вольфсберг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
3 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:5 Рапид
27 тур
4 апреля, суббота 19:30 Рапид 4:1 Вольфсберг
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
9 тур
20 сентября, суббота 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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