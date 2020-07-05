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ЛАСК - Зальцбург

05.07.2020, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 10 тур ЛАСК - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
4 тур
14 июня, воскресенье 20:30 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
14 февраля, пятница 21:00 Зальцбург 2:3 ЛАСК
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 ЛАСК
24 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Зальцбург
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 ЛАСК 1:0 Зальцбург
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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