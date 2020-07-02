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Хартберг - Вольфсберг

02.07.2020, Четверг, 19:30 мск Австрия. Бундеслига, 9 тур Хартберг - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
3 тур
10 июня, среда 19:30 Вольфсберг 2:4 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
19 тур
15 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 3:0 Хартберг
8 тур
22 сентября, воскресенье 15:30 Хартберг 0:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
21 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Хартберг 1:1 Вольфсберг
10 тур
6 октября, суббота 18:00 Вольфсберг 3:4 Хартберг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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