Зальцбург - Штурм

|3 тур
|10 июня, среда
|21:30
|Штурм
|1:5
|Зальцбург
|22 тур
|8 марта, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|2:0
|Штурм
|11 тур
|19 октября, суббота
|18:00
|Штурм
|1:1
|Зальцбург
|31 тур
|19 мая, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:2
|Зальцбург
|25 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|Штурм
|21 тур
|10 марта, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|0:0
|Штурм
|10 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:2
|Зальцбург
|33 тур
|6 мая, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|4:1
|Штурм
|24 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:30
|Штурм
|2:4
|Зальцбург
|15 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|5:0
|Штурм
|6 тур
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Штурм
|1:0
|Зальцбург
|28 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|1:0
|Штурм
|19 тур
|11 декабря, воскресенье
|18:30
|Штурм
|0:1
|Зальцбург
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|0:1
|Штурм
|1 тур
|23 июля, суббота
|19:30
|Штурм
|3:1
|Зальцбург
|34 тур
|7 мая, суббота
|19:30
|Зальцбург
|1:1
|Штурм
|25 тур
|2 марта, среда
|22:30
|Штурм
|0:0
|Зальцбург
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|3:1
|Штурм
|7 тур
|30 августа, воскресенье
|17:30
|Штурм
|2:3
|Зальцбург
|34 тур
|20 мая, среда
|21:30
|Штурм
|0:0
|Зальцбург
|25 тур
|15 марта, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:1
|Штурм
|16 тур
|23 ноября, воскресенье
|18:30
|Штурм
|1:2
|Зальцбург
|7 тур
|30 августа, суббота
|18:30
|Зальцбург
|2:3
|Штурм
|32 тур
|12 апреля, суббота
|18:30
|Зальцбург
|1:2
|Штурм
|23 тур
|15 февраля, суббота
|19:30
|Штурм
|1:4
|Зальцбург
|14 тур
|2 ноября, суббота
|22:00
|Зальцбург
|1:0
|Штурм
|5 тур
|17 августа, суббота
|18:30
|Штурм
|1:1
|Зальцбург
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:0
|Штурм
|19 тур
|8 декабря, суббота
|21:30
|Штурм
|1:1
|Зальцбург
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:2
|Штурм
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Штурм
|0:2
|Зальцбург
|30 тур
|14 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|2:2
|Зальцбург
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|0:0
|Штурм
|12 тур
|23 октября, воскресенье
|20:30
|Штурм
|2:1
|Зальцбург
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Штурм
|29 тур
|16 апреля, суббота
|20:30
|Штурм
|0:3
|Зальцбург
|19 тур
|12 декабря, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Штурм
|5 тур
|24 ноября, среда
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Штурм
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|0:0
|Зальцбург
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15