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Штурм - Рапид

28.06.2020, Воскресенье, 20:30 мск Австрия. Бундеслига, 8 тур Штурм - Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
2 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Рапид 4:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
15 тур
24 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 1:1 Штурм
4 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Штурм 0:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
17 тур
9 декабря, воскресенье 19:00 Рапид 0:0 Штурм
6 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:30 Штурм 4:2 Рапид
23 тур
17 февраля, суббота 18:00 Рапид 1:1 Штурм
14 тур
4 ноября, суббота 18:00 Штурм 0:0 Рапид
5 тур
19 августа, суббота 17:00 Рапид 1:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
34 тур
21 мая, воскресенье 17:30 Рапид 1:0 Штурм
25 тур
12 марта, воскресенье 18:30 Штурм 2:1 Рапид
16 тур
27 ноября, воскресенье 18:30 Рапид 1:2 Штурм
7 тур
10 сентября, суббота 17:00 Штурм 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
24 апреля, воскресенье 17:30 Рапид 2:0 Штурм
23 тур
21 февраля, воскресенье 18:30 Штурм 0:2 Рапид
14 тур
31 октября, суббота 18:00 Рапид 2:1 Штурм
5 тур
16 августа, воскресенье 17:30 Штурм 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 17:30 Штурм 2:2 Рапид
22 тур
28 февраля, суббота 20:30 Рапид 1:0 Штурм
13 тур
25 октября, суббота 18:00 Штурм 1:3 Рапид
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Рапид 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 19:30 Рапид 2:0 Штурм
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Штурм 2:0 Рапид
12 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Рапид 2:2 Штурм
3 тур
4 августа, воскресенье 18:30 Штурм 2:4 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Штурм 1:3 Рапид
23 тур
27 февраля, среда 23:30 Рапид 1:1 Штурм
14 тур
3 ноября, суббота 21:30 Штурм 2:1 Рапид
5 тур
18 августа, суббота 20:30 Рапид 3:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:00 Рапид 1:1 Штурм
22 тур
25 февраля, суббота 21:30 Штурм 0:0 Рапид
13 тур
29 октября, суббота 18:00 Рапид 3:2 Штурм
4 тур
13 августа, суббота 18:00 Штурм 1:0 Рапид
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 20:30 Рапид 0:2 Штурм
27 тур
2 апреля, суббота 20:30 Штурм 3:3 Рапид
14 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Рапид 3:1 Штурм
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Штурм 0:2 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Рапид 4:1 Штурм
25 тур
20 марта, суббота 20:00 Штурм 1:1 Рапид
1 тур
25 ноября, среда 20:00 Рапид 2:1 Штурм
11 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Штурм 1:0 Рапид
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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