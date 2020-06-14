Зальцбург - ЛАСК

|19 тур
|14 февраля, пятница
|21:00
|Зальцбург
|2:3
|ЛАСК
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Зальцбург
|19 тур
|14 февраля, пятница
|21:00
|Зальцбург
|2:3
|ЛАСК
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Зальцбург
|30 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|ЛАСК
|24 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Зальцбург
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|3:3
|Зальцбург
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|29 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|ЛАСК
|1:0
|Зальцбург
|20 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|11 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|28 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:1
|ЛАСК
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:1
|Зальцбург
|17 тур
|27 ноября, суббота
|20:30
|ЛАСК
|1:2
|Зальцбург
|7 тур
|11 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15