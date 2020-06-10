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ЛАСК - Рапид

10.06.2020, Среда, 19:30 мск Австрия. Бундеслига, 3 тур ЛАСК - Рапид
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 19:00 ЛАСК 0:4 Рапид
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Рапид 1:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Рапид 0:1 ЛАСК
4 тур
19 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 17:00 ЛАСК 0:2 Рапид
24 тур
24 февраля, суббота 20:30 Рапид 2:0 ЛАСК
15 тур
18 ноября, суббота 18:00 ЛАСК 1:2 Рапид
6 тур
26 августа, суббота 19:30 Рапид 1:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 ЛАСК 1:2 Рапид
26 тур
19 марта, суббота 18:00 Рапид 0:0 ЛАСК
16 тур
20 ноября, суббота 20:30 Рапид 5:0 ЛАСК
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:0 Рапид
Чемпионат Австрии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 22:30 Рапид 0:0 ЛАСК
20 тур
12 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 4:2 Рапид
15 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 ЛАСК 3:3 Рапид
5 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Рапид 4:1 ЛАСК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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