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Жетысу - Тобол

14.03.2020, Суббота, 12:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Жетысу - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
16 тур
30 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 0:1 Тобол
6 тур
20 апреля, суббота 14:00 Тобол 0:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2018
26 тур
16 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 2:2 Жетысу
22 тур
11 августа, суббота 16:00 Тобол 1:0 Жетысу
1 тур
11 марта, воскресенье 12:00 Жетысу 0:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
28 тур
24 сентября, суббота 14:00 Тобол 3:2 Жетысу
24 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Жетысу 2:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
17 тур
19 июня, воскресенье 15:30 Жетысу 0:1 Тобол
7 тур
23 апреля, суббота 13:00 Тобол 2:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
32 тур
8 ноября, воскресенье 12:00 Жетысу 2:0 Тобол
23 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Тобол 1:3 Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига 2015
12 тур
16 мая, суббота 15:00 Тобол 3:1 Жетысу
2 тур
11 марта, среда 12:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
9 тур
1 ноября, суббота 12:00 Тобол 2:0 Жетысу
5 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Жетысу 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2014
13 тур
24 мая, суббота 15:00 Жетысу 1:2 Тобол
3 тур
29 марта, суббота 13:00 Тобол 0:2 Жетысу
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
10 тур
2 ноября, суббота 13:00 Жетысу 1:0 Тобол
1 тур
18 августа, воскресенье 15:00 Тобол 2:0 Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2013
21 тур
27 июля, суббота 17:00 Тобол 3:1 Жетысу
11 тур
18 мая, суббота 16:00 Жетысу 1:4 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2012
22 тур
15 сентября, суббота 16:00 Жетысу 1:1 Тобол
10 тур
12 мая, суббота 15:00 Тобол 2:1 Жетысу
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