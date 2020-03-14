Жетысу - Тобол

|16 тур
|30 июня, воскресенье
|15:00
|Жетысу
|0:1
|Тобол
|6 тур
|20 апреля, суббота
|14:00
|Тобол
|0:0
|Жетысу
|26 тур
|16 сентября, воскресенье
|15:00
|Тобол
|2:2
|Жетысу
|22 тур
|11 августа, суббота
|16:00
|Тобол
|1:0
|Жетысу
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|0:1
|Тобол
|28 тур
|24 сентября, суббота
|14:00
|Тобол
|3:2
|Жетысу
|24 тур
|21 августа, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|2:0
|Тобол
|32 тур
|8 ноября, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|2:0
|Тобол
|23 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:3
|Жетысу
|9 тур
|1 ноября, суббота
|12:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу
|5 тур
|28 сентября, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|0:0
|Тобол
|10 тур
|2 ноября, суббота
|13:00
|Жетысу
|1:0
|Тобол
|1 тур
|18 августа, воскресенье
|15:00
|Тобол
|2:0
|Жетысу