Тобол - Шахтер

|27 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|13 тур
|31 мая, пятница
|16:00
|Тобол
|2:0
|Шахтер
|3 тур
|31 марта, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|27 тур
|22 сентября, воскресенье
|13:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|13 тур
|31 мая, пятница
|16:00
|Тобол
|2:0
|Шахтер
|3 тур
|31 марта, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|32 тур
|3 ноября, суббота
|12:00
|Шахтер
|2:1
|Тобол
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|14:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|2 тур
|17 марта, суббота
|12:00
|Тобол
|0:1
|Шахтер
|32 тур
|28 октября, суббота
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|17 тур
|25 июня, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:2
|Шахтер
|7 тур
|16 апреля, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Тобол
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:0
|Шахтер
|28 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Тобол
|24 тур
|23 августа, воскресенье
|14:00
|Тобол
|2:1
|Шахтер