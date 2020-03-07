Введите ваш ник на сайте

Тобол - Шахтер

07.03.2020, Суббота, 14:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Тобол - Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2019
27 тур
22 сентября, воскресенье 13:00 Шахтер 0:1 Тобол
13 тур
31 мая, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
3 тур
31 марта, воскресенье 12:00 Шахтер 0:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Шахтер 2:1 Тобол
12 тур
27 мая, воскресенье 14:00 Шахтер 0:1 Тобол
2 тур
17 марта, суббота 12:00 Тобол 0:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-лига 2017
32 тур
28 октября, суббота 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Тобол 1:2 Шахтер
7 тур
16 апреля, воскресенье 12:00 Шахтер 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
29 тур
1 октября, суббота 15:00 Шахтер 2:3 Тобол
25 тур
26 августа, пятница 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2016
13 тур
29 мая, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
3 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 3:0 Шахтер
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
28 тур
3 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:2 Тобол
24 тур
23 августа, воскресенье 14:00 Тобол 2:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2015
15 тур
6 июня, суббота 15:00 Шахтер 1:0 Тобол
5 тур
5 апреля, воскресенье 12:00 Тобол 4:1 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2014
21 тур
27 июля, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Шахтер
11 тур
10 мая, суббота 15:00 Шахтер 4:1 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2013
18 тур
6 июля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Тобол
8 тур
28 апреля, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Шахтер
Казахстан. Премьер-Лига 2012
15 тур
1 июля, воскресенье 16:00 Шахтер 3:0 Тобол
3 тур
25 марта, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Шахтер
...
  • Читайте нас: 