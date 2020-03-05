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Мирандес - Реал Сосьедад

04.03.2020, Среда, 23:00 мск Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува Испания. Кубок, 1/2 финала , ответный матч Мирандес - Реал Сосьедад
Первый матч: 1 - 2
Испания. Кубок (2019/2020)
1/2 финала
первый матч		 13 февраля, четверг 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Мирандес
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