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Оксфорд - Ньюкасл

04.02.2020, Вторник, 23:05 мск Оксфорд, стадион Кассам Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Оксфорд - Ньюкасл
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
25 января, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Оксфорд
Англия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
28 января, суббота 18:00 Оксфорд 3:0 Ньюкасл
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