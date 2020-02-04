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Дерби Каунти - Нортгемптон Таун

04.02.2020, Вторник, 22:45 мск Дерби, стадион Прайд Парк Англия. Кубок, 1/16 финала Дерби Каунти - Нортгемптон Таун
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
24 января, пятница 23:00 Нортгемптон Таун 0:0 Дерби Каунти
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