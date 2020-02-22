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Зенит - Динамо

22.02.2020, Суббота, 16:00 мск Трансляция: Матч! Премьер Товарищеские матчи Зенит - Динамо
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
ответный матч		 16 августа, четверг 20:00 Зенит 8:1 Динамо
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 20:00 Динамо 4:0 Зенит
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    Рейтинг: +12

    Egortitov 22 февраля 2020, 16:48

    Зенитушка просирает

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