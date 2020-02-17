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Кайрат - Зенит

17.02.2020, Понедельник, 17:00 мск Трансляция: Матч ТВ Товарищеские матчи Кайрат - Зенит
Товарищеские матчи 2018

9 сентября, воскресенье 18:00 Зенит 1:0 Кайрат
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 17 февраля 2020, 20:21

    а за что этого дауна удалили?

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 17 февраля 2020, 17:50

    Оздоев давно выпрашивал красную карточку, но ему всё прощали, а зря.

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