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Ницца - Ред Стар

18.01.2020, Суббота, 15:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Кубок, 1/16 финала Ницца - Ред Стар
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