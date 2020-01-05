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Ницца - Этуаль

05.01.2020, Воскресенье, 19:15 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Кубок, 1/32 финала Ницца - Этуаль
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