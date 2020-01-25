Миллуолл - Шеффилд Юнайтед

|42 тур
|13 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Миллуолл
|10 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|2:3
|Шеффилд Юнайтед
|42 тур
|13 апреля, суббота
|17:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Миллуолл
|10 тур
|29 сентября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|2:3
|Шеффилд Юнайтед
|43 тур
|14 апреля, суббота
|15:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Миллуолл
|20 тур
|2 декабря, суббота
|18:00
|Миллуолл
|3:1
|Шеффилд Юнайтед
|31 тур
|12 февраля, суббота
|18:00
|Шеффилд Юнайтед
|1:1
|Миллуолл
|17 тур
|13 ноября, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:1
|Шеффилд Юнайтед