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Миллуолл - Шеффилд Юнайтед

25.01.2020, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Нью Дэн Англия. Кубок, 1/16 финала Миллуолл - Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
42 тур
13 апреля, суббота 17:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл
10 тур
29 сентября, суббота 17:00 Миллуолл 2:3 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
43 тур
14 апреля, суббота 15:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл
20 тур
2 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 3:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
31 тур
12 февраля, суббота 18:00 Шеффилд Юнайтед 1:1 Миллуолл
17 тур
13 ноября, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Шеффилд Юнайтед
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