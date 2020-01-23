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Транмер - Уотфорд

23.01.2020, Четверг, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/32 финала Транмер - Уотфорд
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
14 января, вторник 22:45 Транмер Уотфорд
1/32 финала
4 января, суббота 18:01 Уотфорд 3:3 Транмер
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