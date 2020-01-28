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Анжер - Ренн

28.01.2020, Вторник, 20:30 мск Франция. Кубок, 1/8 финала Анжер - Ренн
Франция. Лига 1 (2019/2020)
17 тур
7 декабря, суббота 22:00 Ренн 2:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 21:00 Анжер 3:3 Ренн
2 тур
18 августа, суббота 21:00 Ренн 1:0 Анжер
Франция. Лига 1 (2017/2018)
22 тур
20 января, суббота 22:00 Ренн 1:0 Анжер
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Анжер 1:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
8 февраля, среда 21:00 Анжер 0:0 Ренн
13 тур
19 ноября, суббота 22:00 Ренн 1:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
12 февраля, пятница 22:30 Ренн 1:0 Анжер
13 тур
6 ноября, пятница 22:30 Анжер 0:2 Ренн
Франция. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
15 апреля, вторник 23:00 Ренн 3:2 Анжер
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