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Райо Вальекано - Бетис

23.01.2020, Четверг, 23:00 мск Мадрид, стадион Вальекас Испания. Кубок, 1/16 финала Райо Вальекано - Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
29 тур
31 марта, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 1:1 Бетис
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:45 Бетис 2:0 Райо Вальекано
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 22:30 Бетис 2:2 Райо Вальекано
7 тур
4 октября, воскресенье 13:00 Райо Вальекано 0:2 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Райо Вальекано 3:1 Бетис
15 тур
1 декабря, воскресенье 15:00 Бетис 2:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 3:0 Бетис
2 тур
25 августа, суббота 23:00 Бетис 1:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 01:00 Райо Вальекано 3:0 Бетис
9 тур
23 октября, воскресенье 14:00 Бетис 0:2 Райо Вальекано
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