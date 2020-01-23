Райо Вальекано - Бетис

|29 тур
|31 марта, воскресенье
|15:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Бетис
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:45
|Бетис
|2:0
|Райо Вальекано
|29 тур
|31 марта, воскресенье
|15:00
|Райо Вальекано
|1:1
|Бетис
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:45
|Бетис
|2:0
|Райо Вальекано
|26 тур
|27 февраля, суббота
|22:30
|Бетис
|2:2
|Райо Вальекано
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|13:00
|Райо Вальекано
|0:2
|Бетис
|34 тур
|20 апреля, воскресенье
|19:00
|Райо Вальекано
|3:1
|Бетис
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|15:00
|Бетис
|2:2
|Райо Вальекано
|21 тур
|27 января, воскресенье
|20:00
|Райо Вальекано
|3:0
|Бетис
|2 тур
|25 августа, суббота
|23:00
|Бетис
|1:2
|Райо Вальекано
|28 тур
|18 марта, воскресенье
|01:00
|Райо Вальекано
|3:0
|Бетис
|9 тур
|23 октября, воскресенье
|14:00
|Бетис
|0:2
|Райо Вальекано