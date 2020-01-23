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Мирандес - Сельта

23.01.2020, Четверг, 21:00 мск Камино де Андува, стадион Мунисипал де Андува Испания. Кубок, 1/16 финала Мирандес - Сельта
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