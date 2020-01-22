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Логронес - Валенсия

22.01.2020, Среда, 23:00 мск Испания. Кубок, 1/16 финала Логронес - Валенсия
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 11 ноября, четверг 23:00 Валенсия 4:1 Логронес
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 27 октября, среда 22:00 Логронес 0:3 Валенсия
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