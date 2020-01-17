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Гранвиль - Марсель

17.01.2020, Пятница, 23:05 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Гранвиль - Марсель
Франция. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
3 марта, четверг 23:00 Гранвиль 0:1 Марсель
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