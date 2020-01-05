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Чарльтон - Вест Бромвич

05.01.2020, Воскресенье, 17:01 мск Лондон, стадион Вэлли Англия. Кубок, 1/32 финала Чарльтон - Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
14 тур
26 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 2:2 Чарльтон
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