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Бертон Альбион - Нортгемптон Таун

05.01.2020, Воскресенье, 17:01 мск Бартон-апон-Трент, стадион Пирелли Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Бертон Альбион - Нортгемптон Таун
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