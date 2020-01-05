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Валансьен - Дижон

05.01.2020, Воскресенье, 19:15 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Валансьен - Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
22 тур
4 февраля, суббота 18:00 Дижон 1:2 Валансьен
6 тур
17 сентября, суббота 21:00 Валансьен 4:0 Дижон
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