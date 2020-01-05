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Лорьян - Брест

05.01.2020, Воскресенье, 16:15 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Лорьян - Брест
Товарищеские матчи 2013

20 июня, четверг 20:00 Лорьян 1:1 Брест
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:00 Лорьян 4:0 Брест
11 тур
2 ноября, пятница 23:45 Брест 2:0 Лорьян
Франция. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
27 февраля, среда 20:00 Лорьян 3:0 Брест
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 22:00 Лорьян 2:1 Брест
12 тур
29 октября, суббота 21:00 Брест 3:1 Лорьян
Франция. Лига 1 (2010/2011)
21 тур
29 января, суббота 21:00 Лорьян 2:0 Брест
5 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Брест 0:0 Лорьян
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/16 финала
21 сентября, вторник 22:45 Лорьян 1:0 Брест
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